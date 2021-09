Großspenden für Bundestagsparteien

Bundestagsnachrichten/Unterrichtung - 06.09.2021 (hib 1000/2021)

Berlin: (hib/PK) Mehrere im Bundestag vertretene Parteien haben in den vergangenen Monaten von Großspenden profitiert. Das geht aus einer Unterrichtung (19/32249) des Bundestagspräsidenten hervor.

Die CDU erhielt Spenden in Höhe von 500.000, 100.000 und 50.000 Euro. Die FDP konnte Spenden in Höhe von rund 431.000, zwei Mal 100.000, 70.000 und 51.000 Euro verbuchen.

Auch die Grünen erhielten Spenden in Höhe von rund 69.000 und 50.000 Euro. Eine weitere Großspende in Höhe von rund 280.000 Euro entfiel auf „Die Partei“. Der SSW, die Partei der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein, verbuchte eine Spende in Höhe von rund 124.000 Euro des Kulturministeriums in Kopenhagen.