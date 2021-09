FDP fragt nach Zahl der in Deutschland aktiven Agenten

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 06.09.2021 (hib 1002/2021)

Berlin: (hib/STO) Die FDP-Fraktion will wissen, wie viele Länder „generell nachrichten- und geheimdienstlich in Deutschland aktiv“ sind. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/32162) unter anderem danach, wie viele und welche Geheimdienste und wie viele Agenten in Deutschland aktiv sind.