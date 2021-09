Beschaffung von Schutzausrüstung

Gesundheit/Kleine Anfrage - 07.09.2021 (hib 1007/2021)

Berlin: (hib/PK) Mit der Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) in der Coronakrise befasst sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/32257). Die Abgeordneten wollen wissen, welche Menge an PSA seit Dezember 2020 über die geschlossenen Rahmenverträge „Produktion in Deutschland“ angeliefert worden ist.