Hilfeersuchen im Zusammenhang mit Hochwasser-Katastrophe

Inneres und Heimat/Antwort - 08.09.2021 (hib 1008/2021)

Berlin: (hib/STO) Hilfeersuchen an das Gemeinsame Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern (GMLZ) im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe vom Juli dieses Jahres sind ein Thema der Antwort der Bundesregierung (19/32156) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/31729). Danach unterstützt das GMLZ die betroffenen Länder durch die Koordinierung von Hilfeersuchen. Es nimmt eingehende Hilfeersuchen aus den Ländern auf, bewertet sie und vermittelt sie an Partner im Bund, wie Bundeswehr und Bundespolizei, und in den Ländern sowie an die Hilfsorganisationen und das THW, wie die Bundesregierung weiter ausführt. Deren Hilfsangebote führe das GMLZ zusammen und melde sie an die ersuchende Stelle zurück.

Insbesondere aus Rheinland-Pfalz sind im GMLZ zwischen dem 14. Juli 2021 und dem 4. August 2021 laut Vorlage 23 Hilfeersuchen eingegangen, mit denen das Land beispielsweise Einsatzkräfte, Material, Fahrzeuge, Kraftstoff oder Verpflegung angefordert hat. Über die abgestimmten Verfahren hinaus hat das GMLZ den Angaben zufolge eine Verbindungsperson zur Unterstützung der Technischen Einsatzleitung in Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt.