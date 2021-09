FDP fragt nach Einzelheiten zur Fluthilfe des Bundes

Finanzen/Kleine Anfrage - 09.09.2021 (hib 1011/2021)

Berlin: (hib/PST) Nach Einzelheiten des am 31. Juli 2021 vom Bundeskabinett beschlossenen Fluthilfepakets und seiner Umsetzung erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/32161). Dieses Fluthilfepaket ist im Großen und Ganzen identisch mit dem am 7. September vom Bundestag verabschiedeten Aufbauhilfegesetz.