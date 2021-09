Zahl islamistischer Gefährder in Deutschland

Inneres und Heimat/Antwort - 13.09.2021 (hib 1015/2021)

Berlin: (hib/STO) Mitte dieses Jahres sind im Phänomenbereich der „Politisch motivierten Kriminalität - religiöse Ideologie“ laut Bundesregierung 564 Personen als Gefährder und 529 Personen als sogenannte Relevante Personen eingestuft gewesen. Davon hielten sich 330 Gefährder und 470 Relevante Personen zum Ende des zweiten Quartals 2021 in der Bundesrepublik auf, wie aus der Antwort der Bundesregierung (19/32229) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/31831) zu „Islamisten in Deutschland“ weiter hervorgeht. Danach befanden sich laut den der Bundesregierung vorliegenden Erkenntnissen 96 dieser Gefährder und 18 der Relevanten Personen in Deutschland in Haft.