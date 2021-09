Die Linke fragt nach Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle

Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 13.09.2021 (hib 1016/2021)

Berlin: (hib/CHB) Mit den Kosten schwach- und mittelradioaktiver Abfälle in den Zwischenlagern der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung mbH (BGZ) befasst sich eine Kleine Anfrage (19/32318) der Fraktion Die Linke. Unter anderem wollen die Fragesteller in Erfahrung bringen, aus welchen Atomanlagen die derzeit im Abfalllager Gorleben zwischengelagerten Abfälle stammen und welche Beträge die Atomkraftwerksbetreiber für die Lagerung ihrer radioaktiven Abfälle an die BGZ bezahlt haben.