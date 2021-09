Hochwasserschäden in der Landwirtschaft

Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 14.09.2021 (hib 1018/2021)

Berlin: (hib/EIS) Nach der Bewältigung der Hochwasserschäden in der Landwirtschaft und im Weinbau in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/32346). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, ob bei der EU-Kommission beantragt werde, dass die Direktzahlungen für Landwirte vorgezogen ausgezahlt werden.