Abschiebungen im ersten Halbjahr 2021

Inneres und Heimat/Antwort - 15.09.2021 (hib 1019/2021)

Berlin: (hib/STO) In der ersten Hälfte dieses Jahres sind nach Angaben der Bundesregierung insgesamt 5.688 Abschiebungen aus Deutschland vollzogen worden. Dabei wurden in 904 Fällen Minderjährige abgeschoben, wie aus der Antwort der Bundesregierung (19/32290) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/31942) weiter hervorgeht. Danach wurden in der ersten Jahreshälfte 2021 insgesamt 4.889 Menschen auf dem Luftweg abgeschoben.