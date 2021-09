FDP fragt nach Missständen im deutschen olympischen Boxsport

Sport/Kleine Anfrage - 17.09.2021 (hib 1023/2021)

Berlin: (hib/HAU) Über Missstände im deutschen olympischen Boxsport möchte die FDP-Fraktion aufgeklärt werden. In einer Kleinen Anfrage (19/32344) verweisen die Abgeordneten auf einen offenen Brief von ehemaligen Mitgliedern der Deutschen Boxnationalmannschaft sowie ehemaligen hochrangigen Offiziellen aus den Boxverbänden, in dem „Chauvinismus und Sexismus in einer leistungs- und frauenfeindlichen Atmosphäre im Boxsport“ beklagt werden. Gefragt wird, wie sich die Bundesregierung zu den erhobenen Vorwürfen positioniert.