Entwicklungszusammenarbeit mit Afghanistan

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 20.09.2021 (hib 1026/2021)

Berlin: (hib/JOH) Welche Vorhaben und Maßnahmen das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) seit 2017 mit und in Afghanistan über Zuwendungen gefördert hat, will die AfD-Fraktion mittels einer Kleinen Anfrage (19/32337) erfahren. Darin erkundigen sich die Abgeordneten auch, ob und, wenn ja, welche Aufträge an externe Dritte vergeben wurden.