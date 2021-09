AfD erkundigt sich nach Korrekturbitten des Umweltressorts

Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 21.09.2021 (hib 1028/2021)

Berlin: (hib/CHB) Die AfD-Fraktion will mit einer Kleinen Anfrage (19/32419) in Erfahrung bringen, aus welchen Anlässen das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit im Januar 2020 Medien darum gebeten hat, Korrekturen in ihrer Berichterstattung vorzunehmen.