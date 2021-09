Schutz der Waldflächen in Madagaskar

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 21.09.2021 (hib 1028/2021)

Berlin: (hib/JOH) Die Kenntnisse der Bundesregierung zum Waldflächenverbrauch in der Republik Madagaskar stehen im Mittelpunkt einer Kleinen Anfrage (19/32438) der AfD-Fraktion. Sie will außerdem wissen, in welcher Höhe öffentliche Mittel der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren zur Förderung von Wald- und Naturschutz nach Madagaskar geflossen sind und welche Projekte, Maßnahmen und Vorhaben damit durchgeführt oder gefördert wurden.