Verkauf erfolgte vor Stilllegungsmoratorium

Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 22.09.2021 (hib 1032/2021)

Berlin: (hib/HAU) Nach Auskunft der Deutschen Bahn AG (DB AG) erfolgte der abschnittsweise Verkauf der Unteren Steigerwaldbahn zwischen Schweinfurt und Kitzingen (Bayern) durch die DB Netz AG an ein privates Unternehmen „jeweils vor dem Stilllegungsmoratorium der DB Netz AG Ende des Jahres 2019“. Das teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/32233) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/31881) mit. Der Verkauf sei in zwei Abschnitten am 16. Juli und am 12. November 2019 erfolgt. Aussagen zum Kaufpreis macht die Regierung nicht. Da es sich um Kaufverträge mit Dritten handle, könne über deren Inhalte aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht informiert werden, heißt es.