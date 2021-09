Finanzhilfen durch das Sonderprogramm „Stadt und Land“

Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 23.09.2021 (hib 1035/2021)

Berlin: (hib/HAU) Für das Saarland stehen im Radverkehr-Sonderprogramm „Stadt und Land“ insgesamt Finanzhilfen in Höhe von 7,73 Millionen Euro zur Verfügung. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (19/32379) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/32121) hervor. Derzeit liege noch kein Mittelabruf von Seiten des Saarlands beim Bund vor, heißt es in der Vorlage. Die Finanzhilfen würden den Ländern gemäß der Verwaltungsvereinbarung zu dem Sonderprogramm zum Abruf zur Verfügung gestellt, „womit der tatsächliche Abruf in der Verantwortung der Länder liegt“.