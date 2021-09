Spenden von Corona-Impfstoffen

Gesundheit/Kleine Anfrage - 27.09.2021 (hib 1037/2021)

Berlin: (hib/PK) Mit der Spende von Corona-Impfstoffen an ärmere Länder befasst sich die Linksfraktion in einer Kleinen Anfrage (19/32375). Die Abgeordneten wollen wissen, ob die Bundesregierung eine rasche, pragmatische und humanitäre Lösung anstrebt, um überschüssige Impfdosen an ärmere Länder abzugeben.