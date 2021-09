Grüne fragen nach Breitbandausbau in Rheinland-Pfalz

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 29.09.2021 (hib 1040/2021)

Berlin: (hib/HAU) Nach dem Breitbandausbau in Rheinland-Pfalz erkundigt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/32437). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie sich die Anzahl der Haushalte, der Schulen, der Gewerbegebiete und der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz zwischen 2009 und 2020 entwickelt hat, die über Glasfaserinternet verfügen.