Ukrainischer Weizen als Kriegsbeute Russlands

Berlin: (hib/NKI) Bei den Weizeneinfuhren aus Russland in die Europäische Union kann für das Jahr 2023 ein Spitzenwert festgestellt werden, wie aus einer Antwort (20/11093) der Bundesregierung aus einer Kleinen Anfrage (20/10828) der CDU/CSU-Fraktion hervorgeht.

Demnach haben die Importmengen seit 2013 durchschnittlich bei rund 5,8 Millionen Tonnen pro Jahr gelegen. So führte die EU 2013 etwa 3,9 Millionen Tonnen Weizen ein, 2017 lag der Wert bei 5,1 Millionen Tonnen, fiel 2020 auf 4,8 Millionen Tonnen und lag 2021 bei 4,2 Millionen Tonnen. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 22. Februar 2022 stiegen die Importe und lagen den Angaben zufolge 2022 bei 6,9 Millionen Tonnen. Ein Spitzenwert von 12,1 Millionen Tonnen wurde 2023 verzeichnet. Während die EU 2013 rund 1,07 Milliarden Euro für die Weizenlieferungen aus Russland bezahlt habe, seien es im vergangenen Jahr 3,61 Milliarden Euro gewesen.

Als Grund für die stark gestiegenen Importzahlen gilt der Verkauf ukrainischen Weizens in die EU, so die Bundesregierung. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine würden in den besetzen Gebieten systematisch Agrargüter abtransportiert, dieses Vorgehen könne durch satellitengestütztes Monitoring nachvollzogen werden. Anhand dieses Materials sei sichtbar, „in welchem Umfang in den von Russland besetzen Gebieten der Ukraine Flächen abgeerntet und entsprechende Agrarprodukte abtransportiert wurden“, schreibt die Bundesregierung in der Antwort.