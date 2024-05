Berlin: (hib/PK) Die Unionsfraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (20/11209) nach der Sicherheitslage vor der Fußball-Europameisterschaft 2024. Das Thema Sicherheit gerate aufgrund aktueller Entwicklungen in Nahost, der Ukraine oder Russland zunehmend in den Fokus der Aufmerksamkeit, heißt es in der Anfrage. Die Abgeordneten erkundigen sich bei der Bundesregierung nach Details aus dem Sicherheitskonzept.