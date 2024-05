Heizkraftwerk Leipzig Süd läuft zu 100 Prozent mit Erdgas

Berlin: (hib/EMU) Das Heizkraftwerk Leipzig Süd wird derzeit zu 100 Prozent mit Erdgas betrieben. Das schreibt die Bundesregierung in einer Antwort (20/11098) auf eine Kleine Anfrage (20/10913) der AfD-Fraktion. Die Abgeordneten hatten sich nach dem Betrieb der Turbine des Heizkraftwerks Leipzig Süd mit Wasserstoff erkundigt. Die Anlage sei bereits auf den Einsatz mit Wasserstoff vorbereitet, schreibt die Bundesregierung in der Antwort, in den nächsten Jahren seien Tests mit Wasserstoff geplant.

Wie es in der Antwort weiter heißt, befinden sich erste Gasturbinen unterschiedlicher Leistungsklassen für die Nutzung von 100 Prozent Wasserstoff im Prototypenstadium. Auf die Frage der AfD-Fraktion nach den Kosten für die Anlagenmodifikation schreibt die Bundesregierung, dass sich diese nicht pauschalisieren oder verallgemeinern lassen, weil sie von den konkreten Gegebenheiten vor Ort abhängen.