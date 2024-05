Verwendung von BVVG-Flächen

Berlin: (hib/NKI) Die von der Bundesregierung veranlasste Bereitstellung von insgesamt 17.500 Hektar landwirtschaftlicher Flächen der Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) in Ostdeutschland an die Initiative „Nationales Naturerbe“ ist Thema einer Kleinen Anfrage (20/11205) der AfD-Fraktion.

Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, an welche Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Vereine, Verbände und Stiftungen rund 7.700 Hektar an BVVG-Flächen unentgeltlich übertragen worden sind. Außerdem wird sich danach erkundigt, ob über die 17.500 Hektar hinaus weitere BVVG-Flächen unentgeltlich zur naturschutzfachlichen Nutzung übertragen werden sollen, und an welche Organisationen diese Flächen verteilt werden sollen.