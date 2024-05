Förderung von Organisationen der zivilen Seenotrettung

Berlin: (hib/AHE) Eine Übersicht über die ihr bekannten Organisationen mit Sitz in Deutschland, die im Jahr 2023 an der zivilen Seenotrettung im Mittelmeer beteiligt waren, gibt die Bundesregierung in der Antwort (20/11199) auf eine Kleine Anfrage (29/10892) der AfD-Fraktion. Demnach erhielten drei Organisationen im vergangenen Jahr eine Förderung mit Mitteln des Bundes: „SOS Humanity e.V.“ erhielt 746.828 Euro, „Sea-Eye e.V.“ 365.000 Euro sowie 2023 „SOS MEDITERRANEE Deutschland“ 400.000 Euro.