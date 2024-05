Juristinnen und Juristen in den Bundesministerien

Berlin: (hib/SCR) Die Bundesregierung gibt in einer Antwort (20/11197) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/10924) Auskunft über die Zahl der in den Bundesministerien und deren Geschäftsbereichen jeweils beschäftigten Juristinnen und Juristen. Zudem wird in der Antwort unter anderem ausgeführt, wie viel die Ministerien in dieser Legislaturperiode jeweils an „externe Rechtsanwaltskanzleien“ gezahlt haben. Wie die Bundesregierung darlegt, hat sie einzelne Antworten eingestuft und nur nicht öffentlich beantwortet.