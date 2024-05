Mitarbeiter aus dem Umweltbundesamt in Ministerien

Berlin: (hib/NKI) Aktuell sind 19 Beschäftigte des Umweltbundesamts (UBA) in den Bundesministerien tätig - in der Regel in der Funktion als Referentin beziehungsweise Referent, schreibt die Bundesregierung in einer Antwort (20/11216) auf eine Kleine Anfrage (20/10934) der AfD-Fraktion.

Demnach würden sich im Rahmen von öffentlichen Ausschreibungen „regelmäßig auch Mitarbeitende aus dem Geschäftsbereich bewerben und werden gegebenenfalls auch nach Eignung, Leistung und Befähigung ausgewählt und eingestellt beziehungsweise versetzt“, heißt es. Das Umweltbundesamt (UBA) ist eine selbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV).