Union erkundigt sich nach Forschung zu grünem Wasserstoff

Berlin: (hib/CHA) Die Erforschung und Entwicklung von grünem Wasserstoff ist Thema einer Kleinen Anfrage (20/11234) der CDU/CSU-Fraktion. So wollen die Abgeordneten unter anderem erfahren, wie hoch der Bedarf an grünem Wasserstoff zukünftig in Deutschland nach aktuellen Berechnungen sein wird und wie viel grüner Wasserstoff in Deutschland produziert werden kann. Gefragt wird zudem, welche Länder bisher für den Import von grünem Wasserstoff infrage kämen. Auch nach geplanten nationalen und internationalen Forschungsprojekten im Bereich des grünen Wasserstoffs erkundigen sich die Unionsabgeordneten.