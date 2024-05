AfD erkundigt sich nach Forschung zu Gewalt an Schulen

Berlin: (hib/CHA) Die AfD-Fraktion erkundigt sich nach der Forschung zu Gewalt an Schulen. In einer Kleinen Anfrage (20/11224) wollen die Abgeordneten unter anderem erfahren, ob die Bundesregierung Untersuchungen zur Erforschung von Gewalt fördert und welche finanziellen Mittel dafür bereitgestellt werden. Gefragt wird auch, ob die Bundesregierung zusammen mit den Ländern zukünftig einzelne Formen von Gewalt an Schulen erfassen wolle

Laut Fragesteller ist der Hintergrund der Kleinen Anfrage unter anderem eine Studie der Bertelsmann Stiftung, wonach die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler in Deutschland „Ausgrenzung, Hänseleien oder körperliche Gewalt“ bereits selbst erlebt habe.