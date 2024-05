Keine KI-Simulationen für Diplomatie und humanitäre Hilfe

Berlin: (hib/AHE) Das Auswärtige Amt setzt Künstliche Intelligenz (KI) aktuell weder zur Entscheidungsunterstützung noch in Simulationsmodellen im Bereich von Diplomatie und Strategie ein. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (20/11281) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/11047) hervor. KI werde aktuell auch nicht zur Koordination von Ressourcen in humanitären Anwendungen eingesetzt. Die Mittelverteilung erfolge aufgrund politischer Entscheidungen und auf Grundlage der von den Vereinten Nationen koordinierten Bedarfspläne. Im Bereich der Krisenfrüherkennung werden Verfahren des maschinellen Lernens für eine Vorauswahl von Ländern genutzt, die im weiteren Verlauf näher betrachtet werden, so die Bundesregierung.