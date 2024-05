AfD will Finanzierung von Kirchentagen streichen

Berlin: (hib/SCR) Kirchentage sollen nach Willen der AfD-Fraktion nicht mehr von der Bundesregierung finanziert werden. In einem Antrag (20/11391), der am Donnerstag, 16. Mai 2024, ohne Debatte überwiesen werden soll, schreiben die Abgeordneten, dass diese Veranstaltungen in den vergangenen Jahren kontinuierlich an gesamtgesellschaftlicher Relevanz verloren hätten. „Maßgeblicher Grund dafür ist die einseitige Politisierung dieser Veranstaltungen, wie auch die Fokussierung auf Randthemen in zahlreichen ihrer Einzelveranstaltungen“, heißt es dazu weiter.