Duale Karriere im Spitzensport fördern

Berlin: (hib/MIS) Nur die wenigsten Athleten können während ihrer Sportkarriere eine wirtschaftliche Unabhängigkeit erreichen,die über das Ende der sportlichen Laufbahn hinauswirkt. Die AfD-Fraktion hält es deshalb für wichtig, während der aktiven Sportkarriere eine fundierte Ausbildung - sei es ein Studium oder eine Berufsausbildung - zu absolvieren, um sich nach dem Abschluss der sportlichen Karriere eine gesicherte berufliche Existenz aufbauen zu können. In ihrem Antrag (20/11394) mit dem Titel „Duale Karriere im Spitzensport weiterentwickeln“ fordern die AfD-Abgeordneten die Bundesregierung auf, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. So soll sie sich zum Beispiel im Verbund mit den Ländern dafür einzusetzen, dass - wie im 10- Punkte-Programm Duale Karriere gefordert - landesspezifisch Vorabquoten Leistungssport für die Vergabe von Studienplätzen festgeschrieben werden und an den Partnerhochschulen des Spitzensports zusätzlich eine Stelle für einen Leistungssportverantwortlichen festgeschrieben wird. Die Finanzierung der zusätzlichen Stelle solle durch ein Bundesförderprogramm erfolgen.Zudem soll die Regierung Anreize für Firmen schaffen, Ausbildungs- und Arbeitsplätze für Leistungssportler zu schaffen.