Union fordert Aufbau einer Drohnenarmee

Berlin: (hib/AW) Nach dem Willen der CDU/CSU-Fraktion soll in der Bundeswehr eine neue Truppengattung „Unbemannte Systeme und Drohnenabwehr“ einzuführen. In dem entsprechenden Antrag (20/11379) fordert sie die Bundesregierung auf, eine auf die Belange von Luftwaffe, Landstreitkräften und Marine abgestimmte Drohnenarmee unter Berücksichtigung der strategischen und taktischen Wirkungen aufzubauen. Diese soll sich im Personalumfang und Struktur an den Erfahrungen der ukrainischen Streitkräfte orientieren, jederzeit über ausreichend Drohnen für Aufklärung und Wirkung sowie über Spezialisten für die Abwehr von Drohnen und Drohnenschwärmen verfügen. Über den Antrag wird der Bundestag am Donnerstag beraten. Die Union will zudem direkt im Anschluss an die Debatte über den Antrag abstimmen lassen.

Nach den Vorstellungen der Union soll jede kämpfende militärische Teileinheit ab Zugstärke zur Drohnenbekämpfung befähigt und die unterstützenden Kräfte entsprechend ausgestattet werden. Die Grundausbildung in der Bundeswehr sei so zu ändern, dass jeder Soldaten die Fähigkeiten zum Umgang, zur Abwehr und zum Kampf mit Drohnen erlernt. Mit der deutschen Rüstungsindustrie sollen garantierte Abnahmen von Drohnen vereinbart werden. Gleichzeitig müsse ein Grundstock an benötigter Hardware und Ersatzteilen angelegt werden.

Der Aufbau einer Drohnenarmee und die Entwicklung von Fähigkeiten zur Bekämpfung von Drohnen seien ein wichtiger Schritt für eine kriegstüchtige Bundeswehr und für den Schutz ziviler und militärischer kritischer Infrastruktur gegen Sabotage und Terroranschläge, argumentiert die Union.