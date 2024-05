Zahl illegaler Grenzübertritte nach Sachsen erfragt

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie viele illegale Grenzübertritte nach Sachsen die Bundespolizei jeweils in den Jahren 2014 bis 2022 sowie jeweils in den Monaten Januar bis Dezember 2023 und jeweils in den Monaten Januar bis April 2024 feststellte. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/11465) unter anderem danach, aus welchen Herkunftsländern die dabei aufgegriffenen Personen nach Kenntnis der Bundesregierung stammen.