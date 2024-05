AfD fragt nach Schutz vor Infraschall durch Windkraft

Berlin: (hib/MIS) AfD-Abgeordnete haben die Sorge, dass die Errichtung von Windanlagen für die Anwohner in der Nähe gesundheitliche Folgen haben könnte. In einer Kleinen Anfrage (20/11455) zum Anwohnerschutz vor Infraschall in Deutschland erkundigt sich die AfD-Fraktion danach, ob es Untersuchungen gebe, die die Frage nach den Belästigungen der Bürger durch Windkraftanlagen hierzulande näher untersuchen - und ob, wenn das bisher nicht der Fall sei, die Bundesregierung vorhabe, diese Fragen klären zu lassen.