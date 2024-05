Die Linke fragt nach Transformation in Bayern

Berlin: (hib/SAS) Den Stand der Transformation in Bayern thematisiert die Gruppe Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/11460). So erkundigen sich die Abgeordneten unter anderem nach der Zahl der Unternehmen und Beschäftigten in Bayern im Industriesektor sowie in der Automobilbranche und ihren Zulieferern seit 2013. Auch interessiert die Gruppe, wie viele Unternehmen Subventionsbedarf angemeldet haben und wie viele Landkreise Strategien zur Ansiedlung von Industrie verfolgen.