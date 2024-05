Zustand des Zivilschutzes in Deutschland thematisiert

Berlin: (hib/STO) „Fähigkeit zur Zivilen Verteidigung und insbesondere Zustand des Zivilschutzes in Deutschland im Jahr 2024“ lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/11458). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, ob die Prüfung der in Deutschland vorhandenen Schutzräume inzwischen abgeschlossen ist und wie viele Schutzräume es gegebenenfalls für wie viele Menschen gibt. Auch will sie unter anderem wissen, welche konkreten Schritte die Bundesregierung plant, „um das Warnsystem in Deutschland so zu vervollständigen, dass grundsätzlich jeder Bundesbürger im Krisenfall rechtzeitig gewarnt wird“.