PR- und Öffentlichkeitsarbeit des Bundesagrarministeriums

Berlin: (hib/NKI) Nach den Kampagnen und Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und für Fachinformationen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in der Zeit von Dezember 2021 bis April 2024 erkundigt sich die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/11346).

Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, welche öffentlichkeitswirksamen Kampagnen oder Fachinformationskampagnen das BMEL in den Jahren 2023 und 2024 organisiert und beauftragt hat und wie hoch die Kosten für die jeweiligen Maßnahmen ausgefallen sind. Außerdem soll die Bundesregierung beantworten, in welchen Print- und Online-Medien sowie sozialen Netzwerken das BMEL Anzeigen und Fachinformationen geschaltet hat, wie hoch die Kosten dafür waren und ob die Leitung des BMEL seit dem 8. Dezember 2021 Einfluss auf die Anzeigenschaltung in Medien genommen hat.