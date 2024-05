Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie viele Personen nach Kenntnis der Bundesregierung im Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2023 unerlaubt in die Bundesrepublik eingereist sind. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/11351) unter anderem danach, welche zehn Nationalitäten bei diesen Personen am häufigsten festgestellt wurden.