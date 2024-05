Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl von Gruppenvergewaltigungen in den Ländern seit dem Jahr 2010 entwickelt hat. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/11470) unter anderem danach, wie viele Opfer von Gruppenvergewaltigungen es jeweils seit dem Jahr 2010 in Deutschland insgesamt gab.