Diskussion über geplanten WHO-Pandemievertrag

Berlin: (hib/PK) Die AfD-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (20/11478) nach dem WHO-Pandemievertrag und den Internationalen Gesundheitsvorschriften. Bei der 77. Weltgesundheitsversammlung Ende Mai in Genf würden wichtige Themen wie der geplante WHO-Pandemievertrag und die Überarbeitung der Internationalen Gesundheitsvorschriften diskutiert. Die Abgeordneten wollen wissen, ob aus Sicht der Bundesregierung der Entwurf des Pandemievertrags und die Änderungen an den Gesundheitsvorschriften angesichts einer jeweils festgelegten Frist von mehreren Monaten auf die Tagesordnung gesetzt werden dürfen.