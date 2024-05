Union fragt nach Maßnahmen für inklusive Bildung

Berlin: (hib/CHA) Um die Umsetzung inklusiver Bildung gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention geht es in einer Kleinen Anfrage (20/11399) der CDU/CSU-Fraktion. So wollen die Abgeordneten unter anderem erfahren, welchen Stellenwert die Bundesregierung dem Thema der inklusiven Bildung einräumt und mit welchen Maßnahmen die inklusive Bildung gestärkt werden soll. Auch interessiert die Fragesteller, welche Maßnahmen die Bundesregierung in der aktuellen Legislatur bereits ergriffen habe, um die Teilhabe von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen zu verbessern.