Förderung der Frauenbeschäftigung in Pakistan

Berlin: (hib/SAS) Nach der Umsetzung des Projekts „Förderung der Frauenbeschäftigung“ im Rahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in Pakistan erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/11515). So will sie unter anderem erfahren, welche Einzelmaßnahmen „im Kontext des Projekts“ bereits umgesetzt wurden und wie sich die veranschlagten Kosten in Höhe von fünf Millionen Euro aufschlüsseln. Weitere Fragen zielen auf die Rolle des pakistanischen Handelsministeriums als Projektpartner, frühere Evaluationen des Projekts und die Einbindung der lokalen Bevölkerung.