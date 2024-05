Berlin: (hib/PK) Die Bundesmittel für die deutsche Minderheit in Polen sind Thema einer Kleinen Anfrage (20/11521) der AfD-Fraktion. Ab September werde in Polen der Unterricht in Deutsch als Minderheitensprache wieder an den Schulen gewährleistet. Die neue Bildungsministerin habe die entsprechende Verordnung im Februar geändert, heißt es in der Anfrage.

Vertreter der deutschen Minderheit beklagten jedoch, dass es kaum noch Lehrer für den Minderheitensprachenunterricht in Deutsch gebe. Der von der deutschen Minderheit in Polen festgestellte Mangel an Deutsch-Lehrern sei insofern fragwürdig, als der Bund fünf Millionen Euro „zur Deckung des Mehrbedarfs für die außerschulische Sprachförderung der deutschen Minderheit in Polen“ für das Jahr 2023 bereitgestellt habe.

Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, wie viele Lehrer derzeit das Fach Deutsch als Minderheitensprache in Polen unterrichten und wie Bundesmittel zur Sprachförderung verwendet worden sind.