Fortschritte bei der Kraftwerksstrategie erfragt

Berlin: (hib/EMU) Nach Fortschritten bei der Kraftwerksstrategie seit der politischen Einigung der Bundesregierung am 5. Februar 2024 erkundigt sich die CDU-CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/11519). Die Abgeordneten wollen weiter wissen, bis wann die offenen Punkte zur Kraftwerksstrategie verbindlich geklärt sein müssen, damit in diesem Jahr die ersten Ausschreibungen erfolgen können.