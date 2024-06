Gründung einer GmbH in unter sieben Werktagen möglich

Berlin: (hib/EMU) Die Gründung einer Kapitalgesellschaft ist in sieben bis acht Werktagen möglich. Das schreibt die Bundesregierung in einer Antwort (20/11487) auf eine Kleine Anfrage (20/11287) der CDU/CSU-Fraktion und bezieht sich dabei auf eine Erhebung des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn aus dem Jahr 2019. Aufgrund der zwischenzeitlich eingeführten Möglichkeit der Gründung einer GmbH im Wege des notariellen Online-Verfahrens dürfte sich diese Zeitspanne jedoch seitdem reduziert haben, heißt es in der Antwort weiter. Laut IfM Bonn kostet eine Gründung im Durchschnitt 383 Euro, schreibt die Bundesregierung auf die Frage der Abgeordneten nach den Gründungskosten.