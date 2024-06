Linke fragt nach Fluggastdatenspeicherung

Berlin: (hib/STO) Die Fluggastdatenspeicherung thematisiert die Gruppe Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/11572). Darin erkundigt sie sich danach, wie viele Fluggastdatensätze im Jahr 2023 an die Fluggastdatenzentralstelle beziehungsweise das Fluggastdaten-Informationssystem übermittelt wurden, Auch will sie unter anderem wissen, in wie vielen Fällen „im Rahmen der Folgemaßnahmen zu einem echt-positiven Treffer und dem Antreffen der gesuchten Person“ bei der Einreise eine Festnahme vorgenommen wurde.