AfD-Antrag zur Rekonstruktion der Bauakademie

Berlin: (hib/HLE) Die Bundesregierung soll sich eindeutig zur Rekonstruktion der Schinkelschen Bauakademie in Berlin nach historischem Vorbild bekennen. Dies verlangt die AfD-Fraktion in einem Antrag (20/11629), mit dem der Gründungsdirektor der Bundesstiftung Bauakademie, Professor Guido Spars, verpflichtet werden soll, die Verordnung der Berliner Landesregierung „über die äußere Gestaltung der wiederzuerrichtenden, von Karl Friedrich Schinkel erbauten Bauakademie am Schinkelplatz 1 in Berlin-Mitte, Ortsteil Mitte“ ohne Abstriche einzuhalten. Begründet wird der Antrag damit, dass in einer Darstellung des Bundesbauministeriums „die Selbstverständlichkeit einer Rekonstruktion in ursprünglicher Gestalt und die identitätsstiftende Rolle im städtebaulichen Kupfergrabenensemble“ nicht mehr zum Ausdruck komme. Dem Gründungsdirektor Spars wird vorgeworfen, in der Frage der Rekonstruktion in ursprünglicher Gestalt zu taktieren.