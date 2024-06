„Das Parlament“: Das war die Sitzungswoche im Bundestag

Berlin: (hib/SCR) Die Sicherheitslage vor dem EM, die Beschleunigung des Windkraftausbaus und die in Deutschland am Sonntag anstehende Europawahl - das waren nur einige der Themen, mit denen sich der Bundestag in der just beendeten Sitzungswoche befasst hat. Die vom Deutschen Bundestag herausgegebene Wochenzeitung „Das Parlament“ berichtet dazu auf ihrer Webseite.

Sicherheitslage in Deutschland, Bekämpfung des Islamismus

Am Donnerstag äußerte sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in einer Regierungserklärung zur Sicherheitslage in Deutschland. In Reaktion auf den Mord an einem Polizisten in Mannheim durch einen mutmaßlichen Islamisten kündigte der Kanzler eine verschärfte Abschiebepolitik an. Auch zur Erlaubnis für die Ukraine, deutsche Waffen gegen Ziele in Russland einzusetzen, äußerte sich der Kanzler. Der Bericht zur Regierungserklärung: https://www.das-parlament.de/inland/innenpolitik/scholz-verkuendet-doppelten-kurswechsel

Die Bedrohung durch den Islamismus griff die Unionsfraktion am Donnerstag ebenfalls auf. Die Abgeordneten debattierten einen Antrag zur Bekämpfung von Extremisten. Eine Mehrheit fand die Vorlage nicht. Der Bericht zur Debatte: https://www.das-parlament.de/inland/innenpolitik/streit-ueber-konsequenzen-fuer-islamismusbekaempfung

Deutschland vor der Europawahl

Zwei Tage vor der Europawahl in Deutschland haben die Abgeordneten grundsätzlich über die künftige Europapolitik diskutiert. Vertreter der Ampelfraktionen attackierten dabei Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) scharf, während von Seiten der Union die Bundesregierung in die Pflicht genommen wurde. Der Bericht zur Debatte: https://www.das-parlament.de/aussen/europa/heftiger-streit-ueber-eu-kurs

Im Interview mit „Das Parlament“ fordert der europapolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Gunther Krichbaum, eine stärkere Rolle der Europäischen Union in der Verteidigungspolitik und begründet dies auch mit der Rolle von Nationalstaaten bei der Unterstützung der Ukraine. Das Interview: https://www.das-parlament.de/aussen/europa/die-bundesregierung-war-immer-wieder-viel-zu-zoegerlich

Zum Dossier von „Das Parlament“ zur Europawahl: https://www.das-parlament.de/dossiers/europawahl-2024-richtungsentscheidung-fuer-die-eu

Beschleunigter Windkraftausbau, verfehlte Klimaziele, AKW-Aus

In Deutschland dauert der Bau von Windkraftanlagen lange. Zu lange, findet die Koalition, und setzte am Donnerstag eine Reform des Immissionsschutzgesetzes durch. Nun soll die Energiewende schneller umgesetzt werden können. Der Bericht zur Debatte: https://www.das-parlament.de/wirtschaft/umwelt/windraeder-sollen-schneller-genehmigt-werden-koennen

Anstrengungen in der Energiepolitik tun offenbar auch Not. Denn der Expertenrat für Klimafragen hat nachgerechnet und kommt zu dem Ergebnis: Deutschland droht seine Klimaziele zu verfehlen. Die Unionsfraktion griff das Thema in einer Aktuellen Stunde auf und kritisierte die Klimapolitik der Bundesregierung scharf. Der Bericht zur Debatte: https://www.das-parlament.de/wirtschaft/klimaschutz/deutschland-wird-klimaziele-wohl-verfehlen

Die Union ist zudem mit den Erklärungen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesumweltministerin Steffi Lemke (beide Bündnis 90/Die Grünen) zur Entscheidungsfindung rund um die AKW-Laufzeitverlängerung offenbar unzufrieden. In der nächsten Woche will sie deshalb einen Antrag für einen Untersuchungsausschuss vorlegen. Darum geht es: https://www.das-parlament.de/wirtschaft/energie/minister-habeck-soll-sich-im-parlament-zum-akw-aus-erklaeren

Mehr Geld für BAföG-Empfänger, Offensive für Berufsausbildung

Studierende, die BAföG beziehen, können sich freuen. Die Bundesregierung kündigte am Mittwoch an, die BAföG-Sätze nun doch anzuheben. Das hatten auch Experten in einer Anhörung zur 29. BAföG-Reform gefordert. In der kommenden Sitzungswoche soll die Reform verabschiedet werden. Der Bericht zur Anhörung: https://www.das-parlament.de/inland/bildung/regierung-einigt-sich-auf-bafoeg-erhoehung

Jeder fünfte Erwachsene zwischen 20 und 34 Jahren hat keinen Berufsabschluss. Das zeigte jüngst der Berufsbildungsbericht der Bundesregierung. Die Union fordert deshalb eine Offensive für die Berufsausbildung und legte dazu am Donnerstag einen Antrag vor. Der Bericht zur Debatte: https://www.das-parlament.de/inland/bildung/union-fordert-offensive-fuer-berufsausbildung

Weitere Themen in aller Kürze

AfD-Pläne für die Kommunen zurückgewiesen: https://www.das-parlament.de/inland/kommunen/afd-plaene-fuer-die-kommunen-zurueckgewiesen

„Fortentwicklung des Völkerstrafrechts“ passiert Bundestag: https://www.das-parlament.de/inland/recht/opfer-von-voelkerstraftaten-bekommen-mehr-rechte

Schärfere Vorschriften für Cannabis-Anbauvereinigungen beschlossen: https://www.das-parlament.de/inland/gesundheit/neue-vorschriften-fuer-die-anbauvereinigungen

Düngegesetz reformiert: https://www.das-parlament.de/wirtschaft/landwirtschaft/bundestag-stimmt-fuer-reform-des-duengegesetzes

AfD-Antrag zum Soli-Ende abgelehnt: https://www.das-parlament.de/wirtschaft/finanzen/afd-scheitert-mit-antrag-auf-soli-ende

Linke will das Gesundheitssystem umbauen: https://www.das-parlament.de/inland/gesundheit/linke-will-das-gesundheitssystem-umbauen

Aus Politik und Zeitgeschichte

Die von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegebene Beilage „Aus Politik und Zeitgeschichte“ widmet sich in dieser Woche dem Thema „Ruinen“. Online lesen oder als PDF herunterladen: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/ruinen-2024/