Sicherheit russischer Transportschiffe in der Ostsee

Berlin: (hib/AHE) Nach russischen Transportschiffen und der Schifffahrtsicherheit in der Ostsee erkundigt sich die Gruppe Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/11680). Wie die Abgeordneten darin schreiben, gehe die russische Seite wegen der westlichen Sanktionen gegen Russland seit einiger Zeit vermehrt dazu über, unversicherte Transportschiffe durch die Ostsee fahren zu lassen. Die Bundesregierung soll unter anderem mitteilen, welche Erkenntnisse ihr über die sogenannte russische „Schattenflotte“ vorliegen und wie sie die ökologischen und ökonomischen Gefahren für den Ostseeraum einschätzt, der durch diese unregistrierten und daher schlecht gewarteten Transportschiffe, in der Regel Öltanker, drohe.