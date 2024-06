Berlin: (hib/NKI) Im Rahmen des Ressortforschungsplans des Bundesumweltministeriums ist laut Bundesregierung ermittelt worden, dass Anwohner Lärmbelästigung durch Windenergieanlagen als relativ gering empfinden. Das schreibt die Bundesregierung in der Antwort (20/11580) auf eine Kleine Anfrage (20/11455) der AfD-Fraktion.

Im Rahmen des Ressortforschungsplans des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz habe das Umweltbundesamt (UBA) das Vorhaben „Geräuschwirkungen bei der Nutzung von Windenergieanlagen an Land“ in Auftrag gegeben und den Abschlussbericht in der Reihe Texte veröffentlicht. Im Vorhaben seien Wetterbedingungen, Infraschall und amplitudenmodulierter Strömungsschall von Windenergieanlagen langfristig in fünf Untersuchungsgebieten in Deutschland gemessen und dokumentiert worden. „Anwohnende aller Untersuchungsgebiete wurden zur Lärmbelästigung durch die Windenergieanlagen befragt“, schreibt die Bundesregierung, sie hätten die Lärmbelästigung durch Windenergieanlagen „im Durchschnitt als relativ gering empfunden“.

Der Link zur UBA-Studie: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/geraeuschwirkungen-bei-dernutzung-von-windenergie