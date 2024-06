AfD fragt nach Zuschüssen zur Anschaffung von E-Fahrzeugen

Berlin: (hib/EMU) Nach den Zuschüssen zur Neuanschaffung von Elektrofahrzeugen verlangt die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/11592) Auskunft von der Bundesregierung. So fragen die Abgeordneten etwa, wie hoch genau die jährlichen IST-Ausgaben für die Förderung der Neuanschaffung von vollelektrischen Fahrzeugen (BEV) und Plug-In-Hybriden (PHEV) seit Bestehen des Programms von 2016 bis heute insgesamt waren. Weiter will die Fraktion wissen, woran die Bundesregierung den Erfolg und den Misserfolg des Programms Umweltbonus und die Erreichung des Förderziels einer breiteren Marktdurchdringung bemisst.