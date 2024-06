Stand der Transformation zur grünen Stahlproduktion

Berlin: (hib/EMU) In einer Kleinen Anfrage (20/11678) erkundigt sich die Gruppe Die Linke bei der Bundesregierung, welchen Stand die Umsetzung der Transformation hin zu grüner Stahlproduktion gemessen am derzeitigen Anteil von grünem Stahl an der gesamten Stahlproduktion hat. Weiter wollen die Abgeordneten wissen, wie die Bundesregierung „grünen Stahl“ definiert und mit welchem zeitlichen Transformationspfad sie bei der Umstellung der Stahlproduktion von konventionell hergestelltem Stahl zu grünem Stahl rechnet.